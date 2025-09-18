Cuidar da aparência sempre foi parte essencial da rotina de quem valoriza bem-estar e autoestima. Ter uma barbearia de confiança significa mais do que apenas cortar o cabelo ou aparar a barba: é encontrar um espaço seguro, onde tradição e modernidade se unem para proporcionar atenção aos detalhes e momentos de cuidado. É também sobre marcar histórias pessoais, como o primeiro corte, que na Fantini Barbearia recebe até mesmo um certificado especial, eternizando essa lembrança na vida da criança.

A Fantini Barbearia, fundada há 15 anos, nasceu com a proposta de resgatar a tradição do cuidado masculino, trazendo para Araucária um espaço acolhedor que uniu técnica, estilo e dedicação. Ao longo de sua trajetória, construiu uma relação sólida com seus clientes, que sempre estiveram no centro do negócio. Agora, celebra um novo marco em sua história: a inauguração da terceira unidade.

O novo espaço foi cuidadosamente planejado para unir sofisticação, praticidade e acolhimento. Entre os diferenciais estão o estacionamento exclusivo e gratuito, pensado para garantir comodidade aos clientes, além de uma área de espera diferenciada, com cafés e ambiente moderno. Outro destaque é o uso da tecnologia, com um aplicativo próprio que facilita os agendamentos, permitindo que cada cliente organize seu atendimento com agilidade.

“Um novo conceito para cidade, um conceito que todo mundo merece. Um lugar aconchegante, um lugar moderno, e estaremos aqui com toda dedicação para atender sua família, seus filhos, seus pais. Então, você que quer cortar o cabelo em Araucária, é na Fantini que você vai encontrar tudo isso”, convida o proprietário Emerson Fantini.

Na Fantini Barbearia, os serviços oferecidos vão desde os cortes clássicos até os estilos mais contemporâneos, sempre realizados por profissionais capacitados e atualizados com as tendências. Os clientes também encontram a barba tradicional com toalha quente, hidratações capilares e de barba, depilação de nariz e orelhas, cone hindu, limpeza de pele e outros tratamentos. Há ainda pacotes exclusivos de mensalidade, ideais para quem deseja manter uma rotina frequente de cuidados em um ambiente de confiança. Além disso, o proprietário Emerson Fantini oferece cursos para formar novos barbeiros.

“Hoje a Fantini não sou eu apenas cortando cabelo, me dedico 100% em treinar a minha equipe também. A Fantini Barbearia já formou mais de 400 profissionais”, conta Emerson.

SERVIÇO

A nova unidade da Fantini Barbearia está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 394, no Centro.

Além dela, existem mais duas unidades, a matriz na rua Professor Alfredo Parodi, 1109, no Centro e outra na rua Agrimensor Carlos Hasselman, 262 no bairro Fazenda Velha.

Todas as unidades atendem por ordem de chegada ou com horário agendado, os agendamentos podem ser realizados através do aplicativo Fantini Barbearia – disponível para Android e IOS – ou por WhatsApp. Acompanhe as novidades através do Instagram @fantini_barbearia.

Edição n.º 1483. Maria Antônia.