Farmácia Brasil Poupa Lar de Araucária oferece preços de fábrica, benefícios exclusivos e prêmios imperdíveis

A Farmácia Brasil Poupa Lar de Araucária segue consolidando sua presença na cidade, oferecendo ao público o que há de melhor em economia, qualidade e vantagens exclusivas. Com uma política comercial diferenciada, a unidade trabalha com preços de fábrica em diversos produtos, garantindo ao cliente a oportunidade de economizar todos os dias sem abrir mão da qualidade.

E para tornar a experiência ainda mais atrativa, todas as compras realizadas na loja participam da campanha Show de Prêmios – Fidelidade Premiada. A cada R$ 50,00 em compras, o cliente recebe automaticamente um número da sorte para concorrer a prêmios incríveis, incluindo uma casa, uma moto, uma viagem de cruzeiro e muitas outras recompensas especiais que tornam a campanha uma das maiores já promovidas no município.

Mas os benefícios não param por aí. Ao utilizar o Cartão Fidelidade Brasil Poupa Lar, o cliente passa a acumular pontos que podem ser trocados por uma ampla seleção de produtos na própria farmácia. É uma forma prática e vantajosa de transformar suas compras do dia a dia em recompensas reais.

Além disso, no dia do aniversário do cliente, os pontos acumulados são multiplicados por dois, garantindo uma experiência ainda mais especial e valorizando aqueles que fazem parte da rede Brasil Poupa Lar ao longo do ano.

Com preços baixos, vantagens exclusivas e uma das maiores campanhas de prêmios da região, a Farmácia Brasil Poupa Lar de Araucária reforça seu compromisso com o cuidado, a economia e a satisfação de cada cliente, sempre oferecendo muito mais por muito menos.

A Farmácia Poupa Lar Araucária oferece serviço de aplicação de medicamentos injetáveis e balança que mede peso, altura, IMC e pressão arterial.

SERVIÇO

A Farmácia Poupa Lar fica na Rua Major Sezino Pereira De Souza, n° 676, Sala 01, no centro da cidade, próximo ao Terminal Central. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 08:00 às 22:00.

