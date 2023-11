Fãs araucarienses enfrentaram jornada incrível para assistir aos shows de retorno da Banda RBD no Brasil

A cidade de Araucária testemunhou um verdadeiro renascimento musical quando fãs fervorosos embarcaram em uma jornada até São Paulo para presenciar o aguardado retorno da banda mexicana RBD. O grupo, que encerrou suas atividades em 2008, ressurgiu em uma turnê de reencontro que teve início em agosto de 2023, trazendo de volta aos palcos a paixão que marcou uma era.

Com uma série de apresentações programadas no Brasil, a turnê tem 8 datas marcadas no país, sendo seis delas em São Paulo e duas no Rio de Janeiro. Os fãs araucarienses, decididos a reviver os momentos mágicos proporcionados pelo RBD, não hesitaram em enfrentar um longo percurso para participar desse reencontro.

Muitos fãs, que acompanharam a trajetória da banda desde seus primeiros dias na novela Rebelde, viram na turnê uma oportunidade única de mergulhar na nostalgia e viver essa experiência com outras pessoas que compartilham desse amor.

A cidade de Araucária se tornou um ponto de partida para uma aventura, como a da Marjorie, fã da banda desde os seus 10 anos, que fez uma força tarefa com seus colegas de trabalho para conseguir os ingressos e ir ao show com sua melhor amiga de infância. “Todo mundo me ajudou e ficou parado na fila da Eventim, mas ninguém conseguiu, foi um desespero. Então eles abriram novas datas e eu finalmente consegui, foi muito emocionante, fui com a minha melhor amiga da infância, a gente era muito fã na época (da novela)”, contou a fã que foi ao show em São Paulo, no dia 12/11.

O espetáculo, marcado por uma produção impecável e performances emocionantes, não decepcionou. Os araucarienses, assim como os demais presentes, se viram imersos em um oceano de emoções enquanto canções icônicas eram cantadas a plenos pulmões por todos os fãs, que finalmente puderam ouvir alguns dos maiores sucessos do grupo.

Dos araucarienses que foram, ou ainda vão, muitos estão presenciando um show do grupo pela primeira vez, já que na última vinda da banda ao Brasil, em 2006, alguns deles eram novos demais para poder ir, como a Aline, que foi pela primeira vez em um show da banda e pode relembrar um pouco do seu amor de infância. “Foi como voltar no tempo e abraçar minha criança interior. Sendo fã há tantos anos eu nunca imaginava que poderia viver esse momento, então quando foi anunciada a turnê eu sabia que não poderia perder por nada. Foi incrível, uma experiência única, linda e muito nostálgica”, contou.

Aline foi acompanhada de sua irmã Mariana, que também tem muito amor e carinho por toda a banda, que marcou sua infância. “Eu era muito pequena, e apesar de não entender muito da novela em si, eu gostava de dançar as músicas na sala de casa com minha irmã, tínhamos DVD’s da banda. Eu não acho que são apenas cantores e atores, eles representam toda uma geração, fez parte da minha infância e da adolescência de muita gente”, relatou Mariana.

Presenciar um show, ver artistas que mexem com nossos corações, são momentos mágicos e que ficam guardados na memória para sempre. Para todos esses araucarienses essa vinda do grupo representou coisas muito bonitas. Marjorie comentou sobre isso quando disse que foi uma realização para a criança que foi fã da banda lá atrás. “Reacender sentimentos de uma criança que tinha essa fascinação por um grupo, por uma novelinha, né? Boba, mas que tocava nela de alguma maneira e eu senti como se eu estivesse entregando a ela uma coisa que ela queria há muito tempo. E por isso me emocionou tanto”, contou.

E isso também representou muito para Jhenifer, outra araucariense que enfrentou estrada, sol, fila e muito perrengue pra realizar esse sonho no Rio de Janeiro. “Foi uma realização, esperei 16 anos por esse dia, na época em que o grupo veio pela primeira vez eu não pude ir por não ter condições e por ser criança, mas hoje consegui realizar esse sonho, comprar o ingresso, viajar de avião e ir para uma das cidades mais lindas, foi um sonho. Valeu tudo, eu voltei mais fã ainda, pude relembrar toda minha infância e adolescência”, declarou.

Assim, a jornada dos araucarienses para São Paulo não foi apenas uma viagem para ver uma banda. Foi um reencontro com o passado, uma celebração do presente e uma confirmação de que o legado do RBD transcende o tempo, inspirando novas gerações e fortalecendo os laços que unem os fãs ao redor do mundo.

Nina Santos

Edição n.º 1389