Fãs vão acompanhar gravação ao vivo do DVD de Wesley Bachega

Wesley Bachega promete surpreender o público com seu novo projeto, que contará com grandes novidades e participações especiais. O araucariense escolheu o Maze Pub, na cidade da Lapa, para receber a festa. Ele vai gravar um DVD ao vivo na próxima terça-feira, 7 de março e os fãs vão acompanhar de perto. Batizado de “Acústico no Bar”, o novo trabalho traz músicas especiais, que foram selecionadas a dedo. “Eu nunca deixei de acreditar nos meus sonhos e fiz questão de compartilhar esse grande momento com vocês”, disse o cantor.

O DVD terá 10 canções, sendo oito inéditas e duas regravações de músicas atuais, de compositores de renome nacional como André Vox, Felipe K, Heliao, além de duas participações especiais. Uma delas é a do cantor Jefferson Moraes, dono dos hits “Beber com emergência” e “Coleção de ex” e a outra é a da dupla João Bosco e Gabriel, donos dos hits “Alô ex amor” e “Localiza aí bb”. “Os ingressos para a gravação ao vivo já esgotaram, mas os fãs que não puderem acompanhar pessoalmente terão a oportunidade de curtir o resultado depois”, garante Bachega.

Acompanhe o cantor nas redes sociais @bachegaoficial e Facebook Wesley Bachega.