Fase municipal dos Jogos Escolares 2023 conhece seus primeiros campeões

A fase municipal dos Jogos Escolares 2023 está movimentando as escolas públicas e particulares de Araucária. As competições começaram no dia 3 de abril e seguem até o dia 20, envolvendo as modalidades de basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, no masculino e feminino. Na Categoria A participam estudantes nascidos nos anos de 2006, 2007 e 2008 e na Categoria B nascidos em 2009, 2010 e 2011.

Os jogos acontecem em dois locais: ginásio Joval de Paula Souza e ginásio de esportes da Escola Ibraim Antônio Mansur, nos períodos da manhã e tarde. Até este momento, já foram realizadas as finais das modalidades de futsal masculino e feminino e vôlei de praia masculino e feminino.

No Futsal Masculino A o vencedor foi o Colégio COC Bilíngue, que também se classificou para a fase regional dos Jogos. Em 2º lugar ficou o Colégio Estadual Agalvira Bittencourt Pinto, em 3º o Colégio Maria da Graça e em 4º o Colégio Lincoln Setembrino Coimbra. No Masculino B o campeão foi o Colégio Agalvira, também classificado para a regional, em 2º lugar o Colégio Metropolitana, 3º colocado o Colégio Compet e em 4º lugar o Colégio Marista Sagrado.

“Parabenizamos nossos times pela conquista nos Jogos Escolares. Nosso colégio há muito tempo não chegava às finais em duas modalidades, estamos muito orgulhosos com o desempenho dos nossos alunos”, elogiou o diretor do Agalvira, Alessandro Vieira Rosa.

No Feminino A foi campeã a equipe do Colégio Helena Wysocki, que conseguiu classificação para a fase regional, 2º lugar COC Bilingue e 3º lugar Colégio Szymanski. No Feminino B venceu o Colégio Maria da Graça, ganhando vaga para a fase regional, em 2º lugar ficou o Colégio Helena Wysocki e em 3º o CESO.

Masculino B do Agalvira conquistou o título de campeão no futsal.

Vôlei de praia

No Feminino A venceu a equipe do Colégio Monteiro Lobato (vaga para a regional), 2º colocado foi o Colégio Adventista e em 3º o Colégio Szymanski. No Feminino B o grande vencedor foi o Colégio Metropolitana (vaga para a regional), 2º lugar Colégio Monteiro Lobato e 3º Colégio Adventista.

No Masculino A venceu a equipe do Colégio Monteiro Lobato (vaga para a regional), 2º lugar Cleide Leni e 3º Colégio Agalvira. No Masculino B o campeão foi o Colégio Monteiro Lobato (vaga para a regional), 2º lugar Colégio Metropolitana e 3º Colégio Marista Sagrado.

Edição n. 1358