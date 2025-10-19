O último remanescente entre os times que representaram Araucária na Taça das Favelas Paraná também se despediu da competição. O Favela Tropical perdeu nas oitavas de final para o Favela Rio Negro na disputa de pênaltis, e não conseguiu avançar na competição.

Após um empate de 3X3 no tempo regulamentar, o jogo foi decidido na cobrança das penalidades e o Rio Negro se saiu melhor, vencendo por 2X0.

Na edição 2025 da Taça das Favelas Paraná o Araucária contou com sete representantes, sendo quatro equipes masculinas (Tropical, Favorita, Costeira e Jatobá) e três femininas (Tropical, Favorita e Israelense).

TAÇA BRASIL

De araucária também foram escalados três atletas para compor as equipes da seleção do Paraná na Taça das Favelas Brasil. São eles: Sara Miranda dos Santos da Silveira, jogadora da equipe feminina do Favorita; Marlon Dias da Silva e Andrey Cristiano de Andrade Oliveira, ambos da equipe do Tropical. Tanto o time masculino quanto o feminino foram eliminados nas fases classificatórias da competição nacional.

