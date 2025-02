Feijão, “traficante de renome” em Araucária, é morto em saída de balada

Um dos bandidos mais conhecidos da atualidade em Araucária, foi morto nesta madrugada de sábado, 1º de fevereiro. Jonatas Gauss Godoy, 37 anos, o Feijão, levou pelo menos dez tiros de pistola quando saía de uma balada no Centro da cidade.

Segundo informações apuradas até o momento, Feijão estaria curtindo a noite na balada Barzin, localizado na rua Alfredo Parodi, no Centro. Em certo momento da noite, ele teria ido para o lado de fora do estabelecimento. Neste momento, duas pessoas teriam se aproximado dele e perguntado se ele era o “Feijão”. Ao responder positivamente, os dois teriam disparado vários tiros contra seu corpo, quase a queima roupa. Ele esboçou uma tentativa de fuga, mas caiu dois passos depois, ao lado de uma árvore.

Quase que simultaneamente a esse momento, um policial e um guarda municipal de folga que estavam em frente ao estabelecimento sacaram suas armas e dispararam pelo menos 36 vezes contra os dois assassinos de Feijão. Não há informações se algum dos disparos os atingiram. Sabe-se apenas que eles correram em direção ao estacionamento da balada e de lá fugiram dirigindo um Audi Q3.

O veículo usado na fuga foi encontrado posteriormente abandonado na rua João Stanczyk, esquina com Avenida das Araucárias.

Terminal Angélica

Poucos minutos após a situação da morte de Feijão, os órgãos de segurança receberam um outro chamado. Desta vez dando conta de que havia um baleado nas dependências do Terminal Angélica, que fica na Avenida das Araucárias. O sujeito foi levado ao Hospital do Trabalhador, mas as circunstâncias em que ele foi baleado não são conhecidas.

Por isso, uma das linhas de investigação a se desenrolar é a de que eventualmente essa pessoa poderia ter estado na cena do crime que vitimou Feijão.

Feijão e o ex-secretário de Segurança

Morto nesta madrugada, Feijão também foi um dos alvos recentes de uma operação do Ministério Público de Araucária que apura o envolvimento do guarda municipal e ex-secretário de Segurança Pública da cidade, Lincoln Roberto Stygar, em ações para proteger o tráfico de drogas em Araucária.

Lincoln foi secretário de Segurança do governo Hissam Hussein Dehaini. Ele pertencia a cota pessoal de indicações do ex-vereador Ben Hur Custódio de Oliveira, braço direito do ex-prefeito.

Investigações

Com a morte de Feijão confirmada, o caso passa a ser tratado agora como homicídio. Caberá a Delegacia de Polícia Civil da cidade apurar autoria e motivação do crime.