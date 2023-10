Feijoada da Tia Celina será neste sábado (28), reserve a sua!

Com o mês de dezembro se aproximando, os preparativos para a 10ª edição do Natal Feliz da Tia Celina estão ficando cada vez mais acelerados. Este ano a meta da voluntária é atender um número maior de crianças com a festa que acontece no dia 16 de dezembro.

Para tornar o evento possível, várias ações são realizadas durante o ano no sentido de arrecadar recursos, e uma delas é a tradicional feijoada preparada pela Tia Celina, cujo talento culinário é inquestionável. A feijoada deste ano será no próximo sábado (28/10), com retirada a partir das 11h30, na Rua Madeira, 48, no jardim Fonte Nova. A feijoada acompanha arroz, salada, couve, vinagrete e laranja, a porção custa R$55,00 e serve duas pessoas.

Para que você não fique sem a sua feijoada, faça a reserva com antecedência pelo fone (41) 9 9611-5647, os 20 primeiros ganharão um mimo da Tia Celina.

Edição n.º 1386