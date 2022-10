Feira ao Ar Livre promete muitas opções em compras e brincadeiras para as crianças

No próximo domingo (23/10), 13 brechós de moda infantil e adulto vão participar da 2ª Feira ao Ar Livre “Moda Sustentável” que acontecerá em frente ao Ginásio Joval de Paula Souza, na Rua Ceará, 74, no Parque Cachoeira, no horário das 10 às 17h. A feira será especial do Mês das Crianças e contará com muitas atrações como piscina de bolinhas, cama elástica, camarim de pintura, sorteios e distribuição de brindes para a garotada.



Nas barracas, além de roupas e calçados adultos e infantis e acessórios, os consumidores poderão encontrar produtos como brinquedos, artesanato, suculentas e óleos essenciais. Os preços variam e há produtos a partir de R$3,00. “Venham e aproveitem para comprar produtos ótimos, com preços melhores ainda”, convida Janete, dona do Brechó Efalante, um dos organizadores do evento.