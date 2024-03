Feira Araubrechó será realizada em frente à Câmara Municipal de Araucária em abril

A nova edição da Feira Araubrechó será realizada nos dias 06 e 07 de abril em frente à Câmara Municipal de Araucária. Com horário de atendimento das 10h às 19h30, a feira contará com mais de 30 expositores por dia.

As ofertadas serão a partir de R$ 5,00 em roupas masculinas, femininas, infantil, gestante, bebês e plus size, além de calçados, óleos essenciais e outros produtos. Também haverá expositores vendendo comidas.

Além disso, o público também poderá assistir à apresentação de música com o cantor Vergílio Júnior, e apresentação de dança do ventre com a professora Ju Maria.

Inicialmente, o evento iria acontecer nos dias 09 e 10 de março, mas foi adiado a pedido da Câmara Municipal de Araucária. O motivo foi a realização da prova prática de motoristas do concurso público local, além da previsão do tempo marcando fortes chuvas para o final de semana.

A Feira Araubrechó conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), que também prestará serviços ao público tirando dúvidas, e apoio para as pessoas que querem se formalizar como Micro Empreendedor Individual (MEI).

Há meses o evento acontece tradicionalmente na Rua Irmã Elizabeth Werka, n° 55, no bairro Fazenda Velha. Para informações adicionais, em caso de dúvidas e para realizar inscrições, entrar em contato pelo WhatsApp (41) 98421-4040, ou pelo Instagram @araubrecho.