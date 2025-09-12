A 32ª edição da Feira da Louça está confirmando mais uma vez o sucesso de Campo Largo como a Capital da Louça. Em apenas quatro dias, o evento já recebeu mais de 100 mil visitantes no City Center Outlet Premium e deve continuar movimentando a região até o dia 14 de setembro.

Com opções que vão de canecas a R$ 4,90 e pratos a partir de R$ 5,90 até louças mais sofisticadas para ocasiões especiais, a feira reúne variedade e preços acessíveis que chamam a atenção dos consumidores. Além da tradicional cerâmica, o público encontra cristais, vidros, cutelaria e artesanato, tornando a visita uma oportunidade completa para renovar as louças da casa e para presentear.

O presidente do Sindilouça, Fábio Germano, comemora o resultado. “A Feira da Louça está muito bem movimentada. Superamos a marca de 100 mil visitantes já no início e nossa expectativa é alcançar ou até superar 200 mil pessoas até o encerramento. Isso mostra que estamos no caminho certo de oferecer produtos de qualidade e preços compatíveis”, destacou.

Quem visitou, aprovou, como conta Kauana Silva, moradora de Campo Largo, que participou pela primeira vez em 2025. “Eu comprei xícaras e pratos com preços muito bons, os preços estão baixíssimos. Fui até a feira por indicação das minhas amigas e aproveitei. Uma mesa posta com louças bonitas dá outra aparência e é uma forma de servir a família com carinho. Vale muito a pena”, contou.

Além das compras, a programação traz atrações gratuitas para toda a família, como aulas-show de gastronomia, palestras temáticas, contação de histórias e oficinas de argila, pintura em caneca e gesso. Experiências chamam a atenção das crianças e dos adultos e reforçam a tradição da cidade na arte de produzir louças.

A Feira da Louça segue até 14 de setembro, no City Center Outlet Premium, em Campo Largo, com entrada gratuita. A iniciativa conta com o patrocínio da Prefeitura de Campo Largo, Sistema Fiep, Sanepar, Sistema Fecomércio PR, Sebrae, Caixa Econômica Federal, Fomento Paraná e BRDE; apoio da Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e promoção da RPC.

CHEF CLAUDE TROISGROS

Um dos momentos mais aguardados da 32ª Feira da Louça aconteceu na quarta-feira (10) com a presença especial do chef francês Claude Troisgros, referência na gastronomia brasileira que participou da quarta aula da Feira da Louça Gourmet, para convidados. Em parceria com o Sebrae e o Senac, o evento valoriza produtos com Indicação Geográfica (IGs) em receitas criativas que serão apresentadas em louças de porcelana produzidas em Campo Largo.

Na aula-show, na cozinha Senac, Claude preparou um peixe em crosta de erva-mate, prato que une mel de Ortigueira, cachaça de Morretes, broa de centeio de Curitiba, queijo de Guaraniaçu e erva-mate de São Mateus do Sul, e, para adoçar, um cheesecake com goiabas de Carlópolis, ponkan de Cerro Azul e vinho branco de Bituruna, exaltando a riqueza da gastronomia regional paranaense.

Na sexta-feira (12), fechando a Feira da Louça Gourmet, a aula será com a influenciadora de gastronomia Amandha Louise, que ensinará a preparar receita típica de carne de onça com broa de centeio.

FEIRA DA LOUÇA INOVA

Na quarta-feira (10) também iniciou a programação da Feira da Louça Inova, com palestras gratuitas que têm como objetivo unir inovação, conhecimento e desenvolvimento humano, em um ambiente acessível e gratuito para toda a comunidade. As inscrições estão abertas pelo Sympla. Ainda há vagas disponíveis para participar das palestras do dia 12. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/feira-da-louca-inova/3104101.

No dia 11 são duas palestras: 11h – Gestão em tempos de Inteligência Artificial: como liderar e tomar decisões em um cenário em constante transformação, com o professor Paulo Sérgio da Conceição Moreira; e 12h – Perito em Pessoas, com Fabrício Fernandes — uma abordagem prática sobre comportamento humano, influência e conexão.

No dia, mais duas palestras: 11h – Do prompt ao agente: entendendo as abordagens de implementação de IA generativa, com o professor Gustavo Dambiski Gomes de Carvalho; e 12h – Disciplina, Organização e Foco: o Caminho do Sucesso, com Márcio Aparecido da Cruz Germano da Silva, primeiro juiz cego da Justiça do Trabalho no Brasil.

A organização do evento pede a contribuição voluntária de 1 kg de alimento não perecível, a ser doado à Associação dos Deficientes Físicos de Campo Largo (ADFCL).

