Feira das Colônias fica sem parte da iluminação de Natal

Quem for visitar a Feira das Colônias que está acontecendo no Parque Cachoeira deve se preparar para não ver o local tão iluminado com luzes de Natal como em anos anteriores.

Isto porque a empresa que venceu a licitação para instalar elementos natalinos no Parque Cachoeira ainda não iniciou o serviço e há, inclusive, dúvidas se vai fazê-lo.