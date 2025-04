Feira de Adoção acontecerá durante a Feira do Peixe Vivo e Feriado Fest

Mais uma edição da Feira de Adoção de animais será realizada no Parque Cachoeira. Dessa vez, o evento acontecerá por mais tempo, iniciando nesta quarta (16) e finalizando na segunda-feira, 21 de abril, feriado do Dia de Tiradentes, das 12 às 20h.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Araucária (SMMA), em parceria com protetores independentes cadastrados, e vai ocorrer durante a Feira do Peixe Vivo (16 e 17/04) e do Feriado Fest (19 a 21/04).

Alguns responsáveis pelos cuidados dos animais estarão disponíveis no evento para conversar e tirar dúvidas dos novos tutores, além de orientar no processo da adoção responsável, que tem que ser feita por maiores de 18 anos, sendo preciso assinar um termo de responsabilidade posteriormente.

Se alguém estiver interessado em adotar um animalzinho, porém, não poderá comparecer na feira, pode entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (41) 3614-7483. A maioria dos animais disponíveis para adoção estão sob a tutela do Departamento de Proteção Animal, da SMMA.