Mais uma edição da Feira de Adoção de animais resgatados acontecerá na cidade. Organizado por protetoras independentes, o evento será realizado neste sábado, 08 de novembro, das 11h às 15h, no Supermercado Super Massa, localizado na Avenida Archelau de Almeida Torres, n° 1515.

Todos os animais que ficarão disponíveis para adoção são cães e gatos resgatados de maus tratos e/ou abandono. Eles passaram pelo veterinário e estão aptos para adoção responsável.

No evento também será arrecadado doações de produtos de limpeza e itens para cachorros e gatos. Quem for adotar um novo amigo, levará de presente 1kg de ração da marca Natural Dots ou New Dots.