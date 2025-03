Feira de adoção de animais acontecerá neste sábado (29) no estacionamento do Supermercado Vicari

Neste sábado, 29 de março, uma feira de adoção de animais acontecerá no estacionamento do supermercado Vicari, das 9h às 13h. Esse é o segundo evento realizado em parceria entre protetoras independentes e a ONG Apadrinhamento Canino.

Na primeira feira realizada esse ano, 18 animais estavam disponíveis para a adoção e 16 foram adotados. Dessa vez, estarão disponíveis 12 cachorros filhotes e 3 adultos, e um gato. Todos foram resgatados de maus tratos ou abandono. Os animais passaram por atendimento com veterinário e foram vacinados, os adultos estão castrados e os filhotes com castração agendada.

“Eu sou uma das muitas protetoras de Araucária e meu objetivo principal é ajudar as protetoras que não tem condições de fazer feira, mas mesmo assim recolhem filhotes. Existem muitos cães nas ruas, mas os filhotes são maioria e muitos indefesos. Procuramos resgatar o possível, mas somente através das doações podemos resgatar mais”, declara a protetora Isabelle.

As protetoras pedem que quem não puder adotar, ajude com alguma doação. No dia da feira terá uma caixa na entrada do Supermercado para arrecadar doações de ração, material de limpeza, potes, guias, cobertas, caminhas e medicamentos que não estão sendo mais usados.

Serviço

O Supermercado Vicari está localizado na Rua Professor Alfredo Parodi, n° 224, no Centro. Para mais informações, basta entrar em contato com a protetora Isabelle pelo número (41) 99595-0022.