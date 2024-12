Feira de Adoção de animais será realizada neste sábado (21)

Neste sábado, 21 de dezembro, o Shopping Pinheiros irá realizar uma Feira de Adoção de animais, em parceria com as protetoras independentes de Araucária. O evento será realizado das 14h às 18h, no 1º piso na sala 24.

Qualquer protetor independente poderá participar, desde que os animaizinhos estejam prontos para a adoção responsável. A feira está sendo patrocinada pela loja Universo Pet e pela loja Fix CellParts, e para quem comparecer no dia e deixar o nome e o número de celular, concorrerá a vários presentes das lojas.

A pessoa interessada em adotar um bichinho, deverá comparecer na feira com RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, deverá ser maior de idade e precisará responder a um questionário referente a adoção responsável.

Para mais informações, acesse o Instagram @shoppingpinheiros. O Shopping está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1769, próximo ao viaduto da entrada da cidade.