Feira de Adoção de Cães realizado pela SMMA acontecerá do dia 21 ao dia 28 de março

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) realizará uma Feira de Adoção de Cães no Parque Cachoeira, o evento acontecerá do dia 21 ao dia 28 de março, no horário de segunda a sexta-feira será das 15h às 19h, e no sábado e domingo, será das 13h às 17h.

O evento tem o objetivo de promover o bem-estar animal, incentivar a adoção responsável e diminuir a população de cães de rua, além de ajudar os protetores independentes que estão com os canis lotados.

Muitos protetores independentes de Araucária foram e estão sendo procurados para participar do evento. Ao todo, serão 15 animais por dia.

Além disso, é importante ressaltar que os cãezinhos serão doados apenas com a assinatura de termo de responsabilidade. Esse é um meio de garantir a segurança e o bem-estar do animal.

É essencial que o tutor garanta a saúde física e mental do pet, além da sua segurança. Por exemplo, realizar a castração e aplicação de vacinas, que além de controlar o número de animais abandonados, também evita algumas doenças.

Outro exemplo, é não deixar seu pet na rua, porque além de comprometer a sua segurança, pode causar acidentes de trânsito. Além disso, o animal também pode ficar intoxicado por ingestão de veneno, disseminação de doenças, e etc. Devido a isso, os tutores devem passear com seus pets usando coleira e guia, e dependendo, utilizando também a focinheira.