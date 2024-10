Feira de adoções de animais da SMMA começa amanhã (17) no Parque Cachoeira

A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com protetores de animais cadastrados na cidade, realizará uma feira de adoção de cães nos dias 17, 18 e 19 de outubro. O evento acontecerá no Parque Cachoeira, no campo de futebol, aproveitando o movimento da Feira do Livro que ocorre simultaneamente.

A feira tem como objetivo promover a adoção consciente de cães, incentivando o público a oferecer um lar seguro e responsável para os animais. Serão cerca de 20 cães disponíveis para adoção por dia, incluindo filhotes e adultos. Todos os animais já foram vacinados, e os adultos estão castrados. No caso dos filhotes, será dada prioridade para a castração gratuita, assim que completarem 7 meses de idade.

Os interessados em adotar precisam ser maiores de 18 anos, apresentar RG e CPF e assinar um termo de adoção responsável. O evento acontecerá nos seguintes horários: quinta e sexta-feira, das 15h às 19h, e no sábado, das 13h às 17h.

Os animais disponíveis para adoção foram resgatados de protetores independentes cadastrados no município e do Centro de Controle de Zoonoses, que contribuem com o cuidado e encaminhamento dos cães para novos lares.