Feira de brechós do Dia das Mães será neste final de semana no Parque Cachoeira

Acontece nessa sexta-feira e sábado, dias 12 e 13 de maio, no Parque Cachoeira, a ArauBrechó do Dia das Mães, com o intuito de promover as empreendedoras do ramo de brechós dentro da área de moda sustentável e moda circular. O evento acontece das 9h às 19h.

Serão 30 brechós de Araucária e região metropolitana, sendo 15 expositoras para cada dia de feira. A população terá à disposição ótimas opções de presentes para as mamães, com preços diferenciados e para todos os tipos de gostos.

A organização do evento destaca que a partir desta edição será ofertado, em parceria com a Associação Comercial de Araucária e o Sebrae, um treinamento para capacitação das empreendedoras, e a possibilidade de formalização como microempreendedoras individuais. A feira conta ainda com o apoio do Espaço Empreendedor para a realização gratuita dos cursos de capacitação, da agência de modelos Kris Brasil Models e da M Design.

Mais informações podem ser obtidas através do Whatsapp (41) 98421-4040, das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Edição n. 1362