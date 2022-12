Feira de brechós é oportunidade para comprar presentes bem baratinhos para o Natal

Quem pensa que a Black Friday só acontece no mês de novembro, está enganado. Olha só esta oportunidade que um grupo de brechozeiras de Araucária traz para você! No próximo (10/12), elas irão promover a Feira ao Ar Livre – Moda Sustentável, que reunirá 12 brechós, na Rua Ceará, 74, em frente ao Ginásio de Esportes Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

A feira terá muitos produtos a partir de R$5,00, com preço de black Friday mesmo. “Os visitantes poderão comprar roupas, calçados, acessórios, artigos de artesanato, flores, óleos essenciais, entre outros, para presentear toda a família”, convidam as organizadoras.

O horário de funcionamento será das 10h às 17h30. No local também terá cama elástica e piscina de bolinhas para a criançada.