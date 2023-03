Feira de Brechós que acontece no final de semana terá várias opções para os visitantes

A próxima edição da Feira de Brechós já tem data marcada: dias 11 e 12 de março (sábado e domingo), no pavilhão da Praça da Bíblia, das 9h às 19h. O evento contará com a participação de 26 expositores, que estarão vendendo roupas femininas, masculinas, infantil e plus size, quadros, óleos essenciais, cosméticos e diversos outros itens. O espaço será coberto e seu animalzinho de estimação também será bem-vindo.

A organização do bazar pede que as pessoas levem sua ecobag e trocadinhos para pagamentos em dinheiro, porém também serão aceitos cartões e PIX. Os clientes que forem ao bazar no domingo e que fizerem compras acima de R$30,00 também terão a chance de concorrer ao sorteio de uma cesta de guloseimas, oferecida pela Gula União Araucária.