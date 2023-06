Feira de brechós terá edição especial de Dia dos Namorados

Nos dias 10 e 11 de junho acontece mais uma edição da Araubrechó, no Parque Cachoeira, e dessa vez voltada ao Dia dos Namorados. Ao todo serão 30 expositoras que participarão da feira no sábado e mais 30 no domingo, trazendo o que há de melhor em moda sustentável e circular, com peças a partir de R$ 5,00. Consumidores poderão encontrar moda masculina, feminina, infantil, calçados, bijuterias e acessórios em geral.

A novidade desta edição está por conta de uma Praça de Alimentação, com participação de seis food trucks, além de atrações diversas. “Este evento também irá marcar a criação da Associação de Brechó de Araucária (A.BR.A), cujo objetivo é ajudar as mulheres empreendedoras que começaram na atividade de moda sustentável e circular ainda durante a pandemia”, explica o organizador do evento.

Muitas delas, a partir de agora, serão amparadas no processo de formalização como microempreendedoras individuais (MEI) e serão capacitadas através de cursos e palestras voltadas para o segmento de moda, tudo isso com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), do Espaço do Empreendedor e do Sebrae.

“A Araubrechó do Dia dos Namorados pretende divulgar ainda mais o segmento de moda brechó, em um momento de crescimento do setor em várias capitais brasileiras, além de contribuir com o desenvolvimento econômico da cidade de Araucária”, acrescenta o organizador.

O contato para mais informações sobre a feira pode ser feito através do Whats: 41 98421-4040 ou pelo Instagram: @araubrecho.

Edição n. 1365