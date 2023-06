Feira de Crédito será realizada no Saguão da Prefeitura no dia 14 de junho

A Feira de Crédito é um evento organizado pelo Espaço do Empreendedor, onde os empreendedores do Município poderão se encontrar com diversos representantes de instituições financeiras, visando negociar crédito com juros baixos.

A feira, que será no Saguão da Prefeitura dia 14 de junho, das 13h às 16h, é liberada para o público e a inscrição prévia não é necessária. Ao todo participarão 7 instituições financeiras, como a Caixa Econômica, Sicoob, Sicredi, Cresol, Coopesf, Garanticoop e Fomento Paraná. Diferentes linhas de crédito serão ofertadas conforme o perfil do empreendedor.

Os créditos podem ser usados para diferentes finalidades, conforme a linha, como, por exemplo, capital de giro, aquisição de equipamento, folha de pagamento e compra de matéria-prima/maquinário. Mais informações podem ser obtidas pelo WhastApp (41) 3614 – 1770.