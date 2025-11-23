A tradicional Feira de Empreendedorismo do Colégio Metropolitana já faz parte do calendário escolar e da comunidade, mas nesta edição ganhou um toque especial. A escola inovou ao unir empreendedorismo e gastronomia em um único evento: a Feira das Nações, que trouxe sabores e culturas de diferentes países para dentro do colégio.

O projeto foi desenvolvido ao longo do ano pelos estudantes dos anos iniciais e finais do ensino fundamental. O objetivo foi colocar em prática conhecimentos trabalhados em sala de aula, como noções matemáticas, cálculo de investimentos, recebimento, troco e atendimento ao cliente.

As famílias foram recebidas em um ambiente totalmente temático. Os alunos dos anos iniciais se vestiram com trajes típicos dos países estudados — como o Japão, representado pelos primeiros anos, e a Síria, pelos 2º e 3º anos. A culinária também ganhou destaque, permitindo aos visitantes uma verdadeira viagem pelos sabores que encantam o mundo.

Já os estudantes dos anos finais ampliaram o evento ao incorporar o estudo de idiomas estrangeiros. Eles realizaram atendimentos em francês, inglês e espanhol, garantindo a pronúncia correta dos pratos e proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.

“A feira está linda e colorida, e os alunos, tão dedicados, estão nos surpreendendo”, afirmou uma das mães presentes.

“Os estudantes se engajaram e esperaram muito por esse momento. Recebemos um público ainda maior do que na edição do ano passado”, comentaram os professores responsáveis pelo projeto.

