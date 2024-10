Feira de Finados será entre 1 e 3 de novembro, em frente aos cemitérios

Nos dias 01, 02 e 03 de novembro acontecerá mais uma edição da tradicional Feira de Finados em Araucária, em frente aos dois cemitérios municipais: o Central e o Jardim Independência. O horário para visitas nos locais é das 8h às 17 horas, e excepcionalmente no feriado do dia 2, será estendido das 8h às 18 horas, assim como a Feira de Finados, que estará aberta nesse mesmo período.

Neste ano serão 9 barracas no Cemitério Independência e 6 no Cemitério Central, além de vendedores ambulantes cadastrados para venda nas proximidades: 11 ambulantes no Independência e 8 no Central. Nos locais serão comercializados produtos como velas, arranjos de flores naturais e artificiais e artigos religiosos.

Visita aos cemitérios

A orientação para os visitantes é que não deixem objetos que possam acumular água nos cemitérios, a fim de evitar o risco de proliferação de mosquitos, principalmente do Aedes Aegypt, transmissor da dengue e outras doenças.

Vale lembrar que o período para pintura e reforma dos túmulos já encerrou, porém a limpeza e lavagem dos jazigos poderá ser feita até esta quinta-feira (31/10). Mais informações podem ser obtidas com a administração dos Cemitérios, pelo fone (41) 3614-7488.

Edição n.º 1439.