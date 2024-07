Feira de Orquídeas do Orquidário Cyulik começa amanhã (5)

O evento que já se tornou tradição no Orquidário Cyulik vai começar nesta sexta-feira (5) e vai durar até o dia 14, com diversas opções de mudas e orquídeas, nos dois fins de semana da feira, os visitantes poderão desfrutar uma variedade de comidas e bebidas, incluindo pastéis, chopp, bolos e tortas.

O Orquidário Cyulik, com seus 14 anos de história, transformou-se de um pequeno negócio em um orquidário com quase 20 mil plantas disponíveis, especializado em orquídeas, o orquidário oferece uma grande variedade de cores e espécies da planta.

Este ano, o Orquidário Cyulik apresenta uma novidade especial: a planta “Tia Bela”, uma flor que promete encantar os visitantes, além dessa novidade, o orquidário conta com diferentes espécies de plantas, incluindo a perfumada Cattleya, disponível em diversas opções de cores.

Durante a feira, os visitantes poderão adquirir plantas bonitas a preços acessíveis, perfeitas para enfeitar ambientes ou presentear. Com mudas a partir de R$ 5,00 e opções que florescerão no próximo ano por apenas R$ 25,00, o Orquidário Cyulik garante que todos os visitantes encontrarão algo especial para levar para casa.

Este evento marca a segunda-feira do ano no Orquidário Cyulik, sendo a próxima prevista para maio do ano que vem. A entrada é gratuita e o evento é aberto a toda a comunidade. Além disso, o Orquidário faz parte dos Caminhos de Guajuvira, então além de desfrutar de um passeio incrível pela área rural da cidade você pode adquirir plantas lindas.

O Orquidário Cyulik fica na rua Félix Semczek, Rio Verde acima. Para mais informações sobre o orquidário e a feira, entre em contato através do telefone (41)99188-0927.

NINA SANTOS / Edição n.º 1422