Feira do Conhecimento do Colégio Ana Kava mostrou criatividade dos alunos

A Feira do Conhecimento é uma ótima oportunidade para os alunos demonstrarem toda sua criatividade e dedicação, a começar pelo momento da criação do projeto, até seu desenvolvimento e concretização. Além disso, é uma excelente ferramenta utilizada pelas instituições de ensino para incentivar crianças e jovens a buscarem soluções para determinados problemas e apresentarem seus conhecimentos de forma inovadora, sendo assim preparados para o futuro.

Não são mobilizados apenas os alunos, os professores envolvidos desempenham um papel fundamental nesse processo, são eles que conduzem os estudantes em suas pesquisas, experimentos e apresentações, além de proporcionarem um ambiente de aprendizagem que os estimula.

No Colégio Estadual do Campo Professora Ana Maria Vernick Kava, no Tietê, todos os anos, no mês de outubro, acontece a Feira do Conhecimento, onde os estudantes são estimulados a desenvolverem suas habilidades, criando trabalhos com temas diversificados e atividades interdisciplinares. Os professores se dividem e coordenam as turmas, que são motivadas a desenvolverem pesquisas exploratórias, dentro dos mais diversos conteúdos. Cada grupo se encarrega de organizar suas exposições nas respectivas salas e depois recebem os visitantes (colegas) das demais turmas, para repassar os conhecimentos adquiridos, tudo sob orientações dos professores coordenadores.

A Feira deste ano, cujo foco é estimular o aprendizado e buscar o protagonismo dos estudantes, aconteceu nos dias 26 e 27 de outubro. Um dos destaques foi a sala com o tema Egito, onde os alunos do 8ºB, que foram coordenados pelas Professoras Cristina (disciplina de Artes) e Márcia (História). O tema Mulheres Inspiradoras – Lei Maria da Penha foi abordado pelos alunos do 7ºA, com a coordenação das professoras Telma (Língua Portuguesa e Redação e Leitura) e Helena (Inglês).

A turma do 6ºA, coordenada pelos professores Anderson (Ciências) e Andressa (Geografia) apresentou o tema Agricultura Moderna. O 6ºB, com o professor Samuel da disciplina de Matemática, explorou a Tecnologia 3D. Os alunos do 1ºA, da professora Aurélia (Biologia), pesquisaram sobre Plantas Medicinais, com exposições de chás medicinais e seus benefícios para a saúde.

Os alunos do 7ºB, com a professora Marinês (Matemática), pesquisaram e apresentaram sobre o tema Cultura Polonesa, resgatando os conhecimentos da cultura polonesa da comunidade. O 8º ano, com a professora Gracieli (Pensamento Computacional), criou jogos onde todos puderam participar durante a exposição. O 9ºA, com a professora Mari (Redação e Leitura), apresentou o teatro Romeu e Julieta, com 4 sessões, permitindo que todos os estudantes pudessem assistir. Os próprios estudantes ficaram responsáveis pela iluminação, cenário, lembrancinhas e cartazes divulgando a peça teatral.

Os alunos do 9ºB, com os professores Cláudio (Língua Portuguesa) e Henrique (Educação Física), formaram diversos brinquedos usando materiais recicláveis e deram um show de criatividade. O 2ºA, com a mediação da professora Laura (História) e Odenir (Filosofia e Sociologia) abordou o tema Agricultura Moderna, onde os alunos montaram maquetes e apresentaram e explicaram o tema aos colegas. E finalmente o 3ºA, com o professor Maico da disciplina de Química e Educação Financeira, organizou um planetário com exposições.

