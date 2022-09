Feira do Conhecimento e Profissões do Colégio Szymanski foi um sucesso

A Feira do Conhecimento e Profissões do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski, realizada na sexta e sábado (23 e 24/09), reuniu um público expressivo e foi um sucesso. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre carreiras, profissões e também sobre a realidade do mercado de trabalho. As apresentações dos temas ficaram a cargo de faculdades, universidades, cursinhos preparatórios e centros de formação de jovens.



Segundo o diretor do Szymanski, Andre Gotfrid, a feira foi importante porque estimulou os jovens ao autoconhecimento e à reflexão sobre questões relativas à escolha profissional. “A feira foi excelente, mas no ano que vem queremos torná-la ainda melhor, para isso faremos algumas adaptações e correção de algumas falhas, visando aprimorar a iniciativa”, disse Gotfrid.