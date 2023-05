Feira do Dia das Mães inicia hoje (09) e vai até sábado (13) na Praça Vicente Machado

Começa hoje (09) a Feira do Dia das Mães na Praça Dr. Vicente Machado, no Centro. O evento, promovido pela Prefeitura de Araucária, vai até sábado (13) com horário das 9h às 18h.

Uma variedade de produtos artesanais feitos por artesãos locais, cadastrados no Programa de Arte e Artesanato de Araucária, serão comercializados, além de enxovais, tapetes patchwork e de tecido, chinelos bordados, crochê, e artigos de amigurumi. Também serão vendidas flores naturais e artificiais como suculentas, cactos, rosas, tulipas, begônias, girassóis, orquídeas, entre outras.

Os artesanatos continuarão sendo vendidos mesmo após o dia comemorativo na Casa do Artesanato, que fica no Parque Cachoeira, às segundas-feiras das 13h às 17h, e de terça a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h. No domingo tem atendimento também, das 13h às 17h.

Foto: Carlos Poly.