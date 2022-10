Feira do Empreendedorismo do Colégio Metropolitana atraiu mais de 700 visitantes

A 4ª Feira do Empreendedorismo do Colégio Metropolitana, que aconteceu na sexta-feira (21/10), foi um sucesso, seguindo o exemplo de anos anteriores. Mais de 700 pessoas prestigiaram a feira, que desde 2017 vem sendo realizada em parceria com o Sebrae/PR. Diversas barracas foram montadas e muitos produtos feitos pelos próprios estudantes estavam à venda, como materiais de artesanato, papelaria, ervas aromáticas, temperos, brinquedos confeccionados a partir de materiais recicláveis, locadora de brinquedos e uma deliciosa culinária.

“Para produzir os itens da feira, os estudantes se dedicaram durante todo o ano letivo, isso para que na hora da prática, tudo ocorresse conforme o planejado. E de fato, foi melhor que o esperado. A direção apoiou totalmente a feira, assim como a coordenação, os professores e, é claro, as famílias e tudo deu certo”, disse a diretora Márcia Katuragi.

Aprendendo a

empreender

Ao longo do ano letivo os estudantes do Colégio Metropolitana aprenderam nas aulas teóricas, o que é ser empreendedor, como empreender e inovar, através do curso “Jovens Empreendedores Primeiros Passos”, que possibilitou o desenvolvimento de habilidades e comportamentos empreendedores de forma lúdica.

“A educação empreendedora proposta pelo Colégio Metropolitana para o ensino fundamental anos iniciais e finais, incentiva os alunos a buscarem o autoconhecimento, novas aprendizagens e o espírito de coletividade. A ideia é que a educação atue como transformadora desse sujeito e o incentive à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores”, pontuou Márcia.

Novos projetos

A diretora ainda lembrou que até o final de novembro o Colégio irá realizar a sua 4ª Noite de Autógrafos, com as turmas da educação infantil e ensino fundamental 1, e em dezembro fará uma Ceia de Natal, com as mesmas turmas. “Temos muitos projetos interessantes e inovadores, sempre buscando uma educação de qualidade, que educa e prepara nossos alunos para um mundo melhor. Venha fazer parte da família Metropolitana. As matrículas para 2023 já estão abertas, entre em contato conosco pelo fone (41) 3642-1716”, convida.