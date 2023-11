Feira do Empreendedorismo do Colégio Metropolitana foi um sucesso

O projeto das feiras de empreendedorismo dentro das instituições de ensino tem como objetivo iniciar a preparação dos alunos para o mercado de trabalho e ensiná-los sobre finanças desde cedo. É uma oportunidade de estimular não só a criatividade para que se organizem e criem empresas, produtos ou serviços fictícios, mas também de fazê-los colocar a mão na massa e desenvolver setores para trabalhar todas as etapas de produção até a comercialização do seu trabalho, tudo isso com base nos conceitos aprendidos primeiramente em sala de aula.

Este é justamente um dos compromissos do Colégio Metropolitana, o de preparar seus alunos para o futuro, oferecendo experiências que vão além das paredes da escola. Todos os anos, os alunos aprendem nas aulas teóricas da disciplina do Empreendedorismo, o que é ser empreendedor e como empreender, também desenvolvem vários comportamentos empreendedores através do curso JEPP (Jovens Empreendedores Primeiros Passos), realizado em parceria com o Sebrae.

O resultado de todo esse aprendizado é apresentado na Feira do Empreendedorismo, organizada pelo colégio, que este ano aconteceu na quarta-feira (08/11) e contou com a participação de alunos do fundamental I e II. Cada turma montou sua “loja”, dentro do tema proposto. “Todos os produtos vendidos na feira foram confeccionados pelos próprios alunos, com a ajuda dos professores e familiares. Esta união de escola e família sempre é um sucesso”, afirma a professora Cristiane.

Entre os trabalhos, havia “lojas” de aromas, temperos, locação de brinquedos, artigos natalinos, brinquedos recicláveis, doces, salgados, água, sucos.

Nanny Melo, mãe do aluno Augusto Salomão de Melo Silva, 12 anos, elogiou a iniciativa do Colégio Metropolitana, afirmando que é uma grande oportunidade para que os jovens possam desenvolver suas potencialidades. “O Augusto criou uma loja de artigos natalinos e achei super bacana ver ele empolgado com a feira. Quando os visitantes chegavam, os alunos já iam abordando e oferecendo seu produto. Como mãe empreendedora, pude perceber que alguns deles já demonstravam um perfil de empreendedor, eram mais desinibidos, outros mais tímidos, cuidavam da administração dos recursos. Mas é muito bonito de ver isso, é uma experiência que será levada para a vida futura deles”, aplaudiu.

Mais eventos

Ainda este ano o Colégio Metropolitana irá promover mais um evento que movimentará a comunidade escolar. A Noite de Autógrafos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I é uma atividade que encerrará o ano letivo e será realizada no dia 14 de dezembro.

“Este é um evento que vem acontecendo há muitos anos no nosso colégio, é um momento especial onde reunimos alunos, professores e familiares para um verdadeiro espetáculo de talentos”, destaca a diretora Marcia Katuragi.

Matrículas

Atendendo desde a educação infantil até o ensino médio, o Colégio Metropolitana está com matrículas abertas para o ano letivo de 2024. O endereço é Rua Lourenço Jasiocha, 1058 – Centro, fone de contato (41) 3642-1716 e e-mail contato@colegiometropolitana.com.br

Foto: Carlos Poly