Feira do Peixe é cancelada e alternativa é comprar peixes nos pesque pagues

Nas edições passadas, a feira vendeu toneladas de peixes na Semana Santa. Foto: Carlos Poly

Devido ao aumento nos casos de Covid-19 e aos recentes decretos (municipal e estadual), com medidas mais restritivas para conter a propagação do vírus, a Prefeitura de Araucária cancelou a Feira do Peixe, que estava prevista para os dias 31 de março e 1º de abril. O evento já estava sendo organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura e demais secretarias envolvidas, e contaria com a participação de 14 produtores de peixes.

A feira já é tradição no município nos dias que antecedem a Páscoa, mas no ano passado também teve que ser cancelada devido à pandemia. Apesar de ser uma oportunidade para se comprar peixe direto dos criadores, neste ano a alternativa é adquirir com os próprios produtores, nos pesque pagues do Município.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021