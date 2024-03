Feirão de Imóveis desembarca no Parque Cachoeira em abril

Araucária receberá nos dias 5, 6 e 7 de abril a terceira edição do Feirão de Imóveis POPLAR. O evento acontece no Parque Cachoeira e reunirá as principais construtoras e imobiliárias com empreendimentos na cidade.

Montada num pavilhão de 900 metros quadrados, o Feirão de Imóveis terá 52 estandes. Neles, os moradores de Araucária e região que estão à procura da casa própria poderão conhecer os mais variados tipos de imóveis à venda na cidade.

Um levantamento inicial feito pelo Jornal O Popular do Paraná, responsável pela organização do Feirão, mostra que estarão à venda algo em torno de dois mil imóveis, desde casas, sobrados, apartamentos, terrenos e outros, alguns prontos para morar e outros ainda na planta.

Nos estandes, os clientes poderão conhecer detalhes desses imóveis, ter acessos a informações sobre financiamento, prazos, parcelamentos e ainda diversos tipos de vantagens para quem fechar negócio durante o Feirão.

Outra grande vantagem de comprar o imóvel na POPLAR é que o evento tem como banco oficial a Caixa Econômica Federal, que é a principal responsável pelo crédito imobiliário em todo o país. “A Caixa estará com estande no Feirão, com uma equipe super especializada e diversos de seus correspondentes, tudo para que a pessoa interessada em adquirir a casa própria consiga sanar todas as suas dúvidas, desde tipos de financiamento, como utilizar o FGTS e assim por diante”, explica Waldiclei Barboza, do jornal O Popular.

Horário de funcionamento

A abertura da POPLAR acontecerá na sexta-feira, 5 de abril, às 18h, sendo que o Feirão fica aberto até às 22h. No sábado (6) o horário de funcionamento será das 10h às 22h e no domingo das 10h às 20h.

Confirmados

Dentre os expositores já confirmados para a terceira edição da POPLAR estão a VKR Empreendimentos, a Elio Winter Incorporadora, a MRV, a Valor Real, a Araucasa, a Causa Imóveis, a Mundolar Imóveis, a Multibrokers, a Imobiliária Manoel Ozório, a Imobiliária São Paulo, a Imobiliária Barracão, a Paulo Machado & Associados Assessoria Imobiliária e a RS Imóveis. A Cohab-Araucária também estará presente ao evento mostrando as ações da companhia no fomento à habitação no Município.

Tudo para casa

Além de comprar a casa própria, os clientes que visitarem a POPLAR ainda poderão sair de lá com ela praticamente mobiliada e decorada, isto porque várias empresas do segmento casa-lar também estarão com estandes no pavilhão. É o caso da Matergi Materiais de Construção, Anjos Colchões, Araucária Acabamentos, Icea Estofados e a Ehdros Energia Solar.

Disponíveis

E se você pertence ao segmento casa-lar ou é do ramo imobiliário e gostaria de ter um estande na POPLAR, entre em contato com a organização do evento por meio do telefone 41 99698-3676. Ainda há alguns espaços disponíveis.

