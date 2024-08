Feirão Nichele Araucária acontece até sábado e oferece uma gama de produtos em ofertas

A Nichele Araucária está com um feirão direto de fábrica, trazendo as melhores oportunidades para quem busca qualidade e preço baixo na hora de construir ou reformar.

Com ofertas válidas até sábado (31), você vai encontrar uma variedade de produtos, com preços de fábrica e estoque a pronta entrega. Com ofertas imperdíveis em todos os setores, desde materiais básicos até acabamentos, a Nichele Araucária é o lugar certo para quem quer economizar sem abrir mão da qualidade.

Entre as diversas promoções, a loja está oferecendo pisos de cerâmica a partir de 14,90 o metro quadrado. Além disso, tintas, forros e tubos de esgoto estão com preços especiais.

Não perca tempo, corra para a Nichele Araucária e aproveite os preços de fábrica. É a sua chance de renovar sua casa, construir ou reformar com muito mais economia.

Serviço

A Nichele Materiais de Construção em Araucária está localizada na Rua Alfredo Mattioli, 76, Estação. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, aos sábados das 8h às 19h e aos domingos das 9h às 18h. Porém, no domingo, dia 1 de setembro, a loja estará fechada.

Para mais informações, o telefone de contato é (41) 3086-8630.