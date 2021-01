Feliz e abençoado 2021

Compartilhe esta notícia

Enfim, 2020 está ficando para trás. Ficará para sempre marcado em nossas vidas, em nossas mentes, em nossas histórias, como o ano da Pandemia do Coronavírus – o Covid 19. Quem poderia imaginar no início do ano tamanha tragédia que viria assolar o mundo inteiro! Teve dias, semanas e até meses que a terra literalmente parou. Um vírus invisível que afetou tantas pessoas, infeccionando milhões pelo mundo afora e tirando a vida de milhares. Muitos duvidaram, ridicularizaram, riram do tal do vírus, não tomando os devidos cuidados e, misteriosamente, foram por ele afetados e tantos até ceifados. Desde o seu início, minha filosofia de vida foi me cuidar e sair vivo desta pandemia. Quantas e quantas lembranças; quanto medo; quantas dúvidas e incertezas; quantas angústias; quanta dor e sofrimento; quantas famílias enlutadas com a perda de seus entes queridos, sem poder se despedir deles. Quem poderia imaginar tamanha tragédia! E o pior: apesar de tudo isso, muitos continuam a negar a trágica realidade como se tudo estivesse normal. Como explicar a atitude de um ser humano que ainda teima em ignorar e manter-se indiferente diante desta situação? Perguntas e mais perguntas, mas, felizmente, o ano está terminando e com o advento da vacina, começa a surgir no meio da humanidade, a esperança de tempos melhores.

O que esperar do novo ano que se vislumbra em nossa frente? Com certeza, teremos as consequências econômicas, sanitárias e humanas, advindas do ano que finda. Mas, como sempre, a esperança voltará a brilhar em nossa frente. Teremos os primeiros meses muito difíceis, mas, aos poucos, com a vacina, voltaremos a ter uma vida normal. Vai demorar ainda e, por isso, a paciência, que tantos já perderam, exigirá de nós um tempo até que tudo volte a ser como já foi um dia. Infelizmente, muitos esqueceram as orientações sanitárias, deixando de lado a máscara, o distanciamento e ignorando algo básico e fundamental: lavar as mãos com frequência. O ser humano continua a demonstrar toda sua ansiedade, e, tantos, movidos pela ganância, simplesmente seguem indiferentes a essa realidade tão catastrófica.

Pessoalmente, acredito em tempos melhores. Mas, com certeza, o mundo já não será mais o mesmo. Levaremos um tempo para finalmente desfrutarmos de uma normalidade. Muitos jamais esquecerão o drama vivido, os entes queridos perdidos para este vírus, o tempo que esperaram a cura de seus amigos e familiares, depois de dias de UTI, mas, esperando sua recuperação e volta para casa. Muitos não voltaram e não voltarão nunca mais; foram direto do hospital para o cemitério; outros foram recebidos com festa, porque venceram dias, semanas e até meses de UTI, mas que precisarão de muito tempo para se recuperar completamente. Mesmo curados, muitos nunca mais serão os mesmos.

Prestes a dar adeus ao ano de 2020, quero desejar a todos, um feliz e abençoado 2021. A esperança é a palavra que deve mover a nossa vida. E ela, depende muito de cada um de nós. Todo cuidado se fará necessário, porque o vírus vai demorar para ir embora. Esperança que continua dependendo da nossa responsabilidade, em mantermos a distância, evitando aglomerações, com máscara em lugares públicos e mãos sendo lavadas com frequência. Esperança que caminha junto com a humildade, pois somos seres humanos frágeis, limitados, e, reconhecer esta nossa pequenez, nos ajudará a vencermos com coragem este momento delicado e tão difícil. Cuide de você mesmo, pois isso se manifestará no cuidado com o outro. Afinal, somos responsáveis pela nossa vida e pela vida de nossos irmãos. Abençoado 2021.