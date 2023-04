Feriadão será marcado por tempo nublado e chuvas

Nem o feriado escapa de uma chuvinha. Segundo o Simepar, na Sexta-feira Santa (07/04) a previsão marca probabilidade de 98%. Nesse dia também teremos mínima de 16° e máxima de 19°, com rajadas de ventos de 34 km/h.

O sábado (08/04) será de muitas nuvens, com a temperatura diminuindo. A mínima será de 13°, com a máxima na casa dos 18°. Porém, a ventania aumenta, chegando a 37 km/h.

No domingo (09/04) o tempo ficará nublado, com a mínima se mantendo em 13°, mas com a máxima indo para 20°, e os ventos diminuindo para 35 km/h.