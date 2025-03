Fernandas não pagam ingresso para assistir “Ainda Estou Aqui” no SoffCine até o dia 13 de março

O SoffCine preparou uma ação especial para celebrar a vitória do filme “Ainda Estou Aqui” na categoria “Melhor Filme Internacional” no Oscar, que aconteceu no último domingo (2). Até o dia 13 de março, pessoas que se chamam Fernanda, incluindo nomes compostos, terão entrada gratuita para assistir ao longa na programação do cinema.

Para garantir o ingresso, basta apresentar um documento oficial com foto na bilheteria durante o período da promoção.

A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados pelo site da Velox Tickets: https://www.veloxtickets.com/Portal/Local/Cinema/Araucaria/Soff-Cine/SOF/2025-02-20

Lembrando que a promoção da pipoca é exclusiva para sessões do filme ‘Ainda Estou Aqui’.