Festa da ONG Solidárias Festinhas em homenagem ao Dia das crianças foi um sucesso

A ONG Solidárias Festinhas levou alegria e muita diversão para cerca de 700 crianças no sábado (15/10). Os pequeninos receberam um delicioso lanche (hamburguer, batata frita e refrigerante), kit de doces e se divertiram pra valer com as atrações que foram preparadas em comemoração ao Dia das crianças (12/10). Nem a chuva que caiu no dia atrapalhou a festa, que se tornou possível graças a uma campanha de apadrinhamento que a ONG realizou para arrecadar os lanches.



Em Araucária foram atendidas crianças do jardim Monalisa, Iguatemi, Arco Íris, Favorita, Santa Cruz, Santa Clara, Tupy e São Francisco. Elas acompanharam uma apresentação de teatro, brincaram no camarim de pintura e ainda tiraram muitas fotos com os voluntários vestidos de super heróis e personagens infantis.

Ainda no evento a ONG distribuiu mais de 200 livros infantis, que foram doados pela Berneck. “A criançada adorou tudo e aproveitou cada minuto da festa”, comemorou a ONG.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo