Festa da padroeira da Capela Nossa Senhora dos Navegantes será no dia 4 de fevereiro

A Capela Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Porto das Laranjeiras, divulgou a programação completa da sua tradicional festa da padroeira, que será realizada no domingo, 4 de fevereiro, no Salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha.

Uma missa será celebrada às 9h30, com benção de velas e garganta e na sequência, por volta das 11h, começa a ser servido o almoço (levar talheres).

Às 13h30 começa o festival de prêmios, o primeiro ganhador levará para casa R$5mil e o segundo R$2 mil. Serão 22 rodadas, distribuindo R$15mil em dinheiro e vários outros prêmios, entre microondas, batedeira, chuveiro, vale compras e ainda duas rodadas extras, com quatro prêmios em cada. As cartelas custam R$6,00 uma ou se levar quatro paga R$20,00. Além do festival, haverá a rifa do pirulito premiado, com 21 prêmios. Isso mesmo! São 21 prêmios em uma mesma rifa, aumentando muito as chances de ganhar.

Segundo a organização, toda renda da festa será revertida para as obras da nova sede da Capela Nossa Senhora dos Navegantes, que estão prestes a começar. Atualmente a Capela funciona em um espaço alugado.

Serviço

O Salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro fica na Rua Pedro Gawlak, 174, bairro Fazenda Velha.