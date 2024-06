Festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro será no domingo (30)

Os preparativos para a festa da padroeira da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro estão a todo vapor. A comemoração será no próximo domingo, 30 de junho, iniciando com uma Missa às 9h30.

Às 11h30 será servido o tradicional almoço (levar pratos e talheres) e às 13h30 começa o festival de prêmios.

O primeiro prêmio será de R$6.000,00, o segundo R$2.000.00 e o terceiro R$500,00, em um total de 25 rodadas normais, com cinco prêmios em cada; duas rodadas extras, com 6 e 7 prêmios; além da rifa do pirulito premiado, com seis prêmios. As cartelas custam R$6,00, e se levar quatro, paga R$20,00.

Mas antes disso, na quinta-feira (27), que é o dia da padroeira, a paróquia fará uma Novena em louvor à Santa às 15h. Das 16h às 21h haverá venda do bolo da padroeira, com medalhinhas dentro das fatias e pasteis. Às 19h acontece uma celebração com bençãos individuais (levar flores para ofertar à Santa).

A Pastoral da Comunicação da paróquia pede a colaboração da população araucariense para doações de alguns itens necessários na organização da festa, entre ovos, arroz Buriti, leite condensado, leite, extrato de tomate Elefante e óleo. Quem preferir também poderá doar através de PIX na chave secretaria@perpetuosocorroaraucaria.com, identificando como “doação evento 30/06”. Aas doações deverão ser deixadas no escritório paroquial, localizado na Rua Pedro Gawlak, 174 – Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha, até sexta-feira (28).