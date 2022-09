Festa das Capelinhas da Paróquia Nossa Senhora das Dores foi um sucesso

Carreata emocionou os moradores. Foto: divulgação

O mês de maio é considerado, pela igreja católica, como o mês de Maria (um mês dedicado a Nossa Senhora). E pensando em enaltecer este mês, e também destacar o trabalho das mensageiras de capelinhas, a Paróquia Nossa Senhora das Dores, na Vila Angélica, já vinha realizando há muitos anos, a Festa das Capelinhas e das Comunidades, sempre no 1º domingo do mês de maio. A preparação espiritual acontecia com uma missa na Matriz, na sexta -feira anterior à data da festa, onde todas as mensageiras de capelinhas participavam, traziam suas capelinhas e as mesmas permaneciam na Igreja até o domingo, quando era realizada uma missa paroquial, depois um almoço e também um grandioso festival de prêmios.

No ano de 2020 o evento já estava todo organizado, porém não foi realizado por conta da pandemia. Para este ano, então, pensou-se em fazer algo para não deixar a ocasião passar em branco. “Nossas famílias estão muito isoladas, sentem falta de um momento de espiritualidade. Muitas capelinhas, inclusive, não estão circulando pelas casas, pois as famílias estão com medo, e por isso, optou-se por fazer uma festa espiritual”, destacou um dos organizadores da festa.

O evento aconteceu no último domingo, 16 de maio, quando foi realizada uma missa (presencial e também online, através do Facebook), e depois uma carreata com a imagem do Imaculado Coração de Maria, representando as mais de 120 capelinhas que visitam as famílias da Paróquia. Os fiéis também puderam acompanhar, através do Facebook, diversos momentos da carreata, que passou pelos bairros Barigui, São Miguel, Vila Angélica, Thomaz Coelho, Jardim Alvorada, Jardim Ipês, Itaipu, Jardim Condor, Jardim Shangai, Jardim Sol Nascente, Arvoredo e Jardim Califórnia. “Foi um momento muito especial e gratificante, pois algumas pessoas, que fazem parte de grupos de risco, estão hà mais de um ano sem participar presencialmente de missas e celebrações, e através da carreata, fomos ao encontro delas, levando uma mensagem de ânimo, de esperança, para este tempo tão difícil. Muitos esperaram em frente as suas casas, montaram altares, soltaram fogos, as crianças aguardaram ansiosas, algumas pessoas estavam sorrindo e aplaudindo, outros chorando emocionados. Observamos as mais diferentes demonstrações de amor e fé em Deus e em Nossa Senhora”, disse o pároco, Pe. Luiz Carlos. Além deste momento de espiritualidade, a paróquia também realizou uma feijoada no sistema drive thru.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021