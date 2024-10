Festa das Crianças organizada pela AMAI reuniu um público expressivo

A Associação de Moradores dos Jardins Arco Íris e Israelense – AMAI realizou a festa de Dia das Crianças no domingo (13/10) com a presença de um público infantil expressivo. Eles se divertiram com a presença dos Vingadores, brinquedos infláveis e a distribuição de kits de doces. A festa contou ainda com a entrega de bolo, cachorro-quente, geladinhos, refrigerantes e pipocas.

“Como não conseguimos arrecadar brinquedos suficientes para atender a todos, decidimos entregar os que recebemos para as crianças autistas, aquelas com alguma deficiência e os mais carentes, após o término da festa”, contou a diretoria da AMAI.

A associação agradeceu aos voluntários que ajudaram na organização do evento e também a todas as pessoas que ajudaram através de doações.

