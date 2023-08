Festa de 20 anos do Projeto Vencer reuniu mais de 250 pessoas

A festa de 20 anos do Projeto Vencer, realizada no sábado, 5 de agosto, foi super especial, marcada por muita alegria e diversão. O evento aconteceu no Estádio Pedro Nolasco Pizatto e reuniu mais de 250 pessoas, entre crianças que participam do projeto e seus familiares.

Teve brinquedos para a criançada, recreações entre pais e filhos e distribuição de lanches, algodão doce e pipoca.

“A comemoração foi um sucesso. Agradecemos primeiramente a Deus e aos nossos colaboradores FIA Municipal, Top Motors, vereador Irineu Cantador e a todos os pais pela compra da camiseta. Deus os abençoe”, disse Jamil, presidente da Associação Esportiva Vencer.

O projeto tem a finalidade de tirar das ruas crianças e jovens e incentivá-los à prática do esporte como forma de socialização. Atualmente o projeto atende cerca de 180 integrantes do Capela Velha e bairros vizinhos, eles participam de atividades esportivas e de lazer.

Parte dos voluntários que trabalharam na organização da festa.

Edição n. 1375