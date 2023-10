Festas de crianças foram transferidas por causa das chuvas

Duas festas em homenagem ao Dia das Crianças que estavam previstas para sábado (07/10) tiveram as datas transferidas por conta das chuvas. Os eventos seriam realizados em espaço aberto e o cancelamento teve como objetivo preservar a segurança das crianças.

Uma das festas é do clube Jatobá EC, que seria no campo da comunidade, porém a data foi transferida para o próximo sábado (14/10), a partir das 8h, no mesmo endereço. O evento terá cama elástica, piscina de bolinhas, distribuição de algodão doce e balas e outras atrações. O Jatobá também convidou para a festa os projetos Nova Geração (Arvoredo), Vila Torres e Costeira, eles irão participar de amistosos.

Outra festa cancelada foi da Capela Nossa Senhora dos Navegantes, que foi adiada para sábado (28/10). O evento será na Rua João Cichon, bairro Porto das Laranjeiras e contará com cama elástica, piscina de bolinhas, camarim de pintura e várias outras brincadeiras.

Edição n.º 1384