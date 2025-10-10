A devoção à Nossa Senhora Aparecida vai tomar conta de Araucária no próximo domingo, 12 de outubro, durante as tradicionais festas em Louvor à padroeira do Brasil. Na Capela de Onças, a novena em louvor à Nossa Senhora segue até o sábado (11), às 19h30 e no domingo haverá uma cavalgada com saída às 08h da Capela do Tietê, celebração da Santa Missa às 10h15 e em seguida inicia o almoço com churrasco completo, risoto, maionese e saladas. Às 13h30 inicia o festival de prêmios, sendo o primeiro de R$1.000, e outras 9 rodadas com premiações em dinheiro. Para completar a diversão, haverá ainda jogos de argola e de tiro ao alvo com estilingue.

Na Capela do Fonte Nova a novena encerra na sexta-feira, às 19h30, no sábado acontece a coroação de Nossa Senhora às 20h15 e domingo tem celebração da palavra às 10h, em seguida acontece o almoço, com ingressos sendo vendidos após as novenas. Na Capela do Tropical acontece o Tríduo entre os dias 09 e 11, às 20h, com venda de pastéis, bolo da padroeira e refrigerantes. No domingo a programação começa às 08h com uma carreata saindo da Capela e retornando às 09h para a celebração da missa, com venda do bolo da padroeira no final. Às 13h30 começa o festival de prêmios no Salão da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Fazenda Velha.

A novena também encerra na sexta-feira, às 20h, na Capela do Barigui. No domingo as celebrações começam às 07h30 com uma procissão saindo da Capela Santa Rita de Cássia, no Jardim Ipês. A chegada será na Capela do Barigui, onde será celebrada uma missa às 10h30. Às 12h será servido o almoço com churrasco, costela, costelinha de porco, frango recheado, risoto, maionese, salgados e bebidas em geral.

Às 13h30 inicia o festival de prêmios com 22 rodadas normais e 3 extras e mais de R$20 mil em dinheiro a serem distribuídos entre os vencedores.

Na Capela Nossa Senhora Aparecida e Santa Terezinha, que fica em Lagoa Grande, as novenas nas comunidades seguem até o sábado. Uma missa será celebrada no domingo, às 10h30 e às 12h será servido o almoço com churrasco, galeto, costelinha de porco e acompanhamentos. O festival de prêmios começa às 13h30, com 22 rodadas normais, 3 extras e R$ 14.300 em dinheiro, além de outros prêmios. As cartelas custam R$7 ou 3 por R$20. Serão aceitos apenas pagamentos em dinheiro e cartão.

Sábado, às 19h30, é o último dia da novena na Capela do Campina da Barra. No domingo haverá uma carreata às 08h e às 10h30 será celebrada uma missa campal. Às 12h acontece o almoço festivo com churrasco, coxa e sobrecoxa de frango, risoto, maionese e ainda a venda do bolo de Nossa Senhora.

Edição n.º 1486.