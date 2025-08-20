FESTCAR foi o ponto chave para araucarienses seguirem carreira na música

O Festival da Canção de Araucária, um dos eventos mais aguardados e prestigiados do cenário musical local, retorna com tudo em 2025, e a 17.ª edição será em setembro. A cidade ficou 13 anos aguardando o evento, cujo objetivo é estimular a produção musical, promover o intercâmbio entre artistas e revelar novos talentos da música.

Os candidatos podem se inscrever até 20 de agosto, em uma das quatro categorias: Popular, Sertanejo, Teens e Bandas. Haverá premiações em dinheiro e troféus para os melhores colocados.

O Jornal O Popular vem publicando ao longo das suas edições semanais, reportagens sobre a história do festival, quem foram os vencedores das 16 edições, e ainda depoimentos de ex-participantes. Nessa edição, vamos acompanhar os relatos de mais alguns cantores que brilharam nos palcos do FESTCAR.

Wesley Bachega, 35 anos, participou pela primeira vez em 2005. Em 2007 foi campeão cantando em dupla com o cantor André. “Vencemos na categoria Sertaneja, com a música ‘Direito de viver’, de Chitãozinho e Xororó. Participar do FESTCAR foi um dos meus primeiros desafios na carreira. Eu tinha recém começado a cantar, e foi uma experiência maravilhosa. Decidi participar por incentivo da família e amigos”, relembra.

Bachega teve que superar o nervosismo e a timidez no palco e soltar a voz para encantar o público. “Eu tinha uns 13 anos na época, era muito tímido, e tive que deixar a vergonha de lado. Quando cantei sozinho não consegui classificação, mas cantando em dupla, eu e o André fizemos uma excelente apresentação e conquistamos o primeiro lugar”, relata.

A participação no FESTCAR também trouxe mudanças significativas para o cantor Bachega. “Foi uma mudança de vida, conquistei a coragem que precisava para enfrentar novos desafios. Por isso que faço questão de prestigiar a edição de retorno do festival, afinal, precisamos movimentar nosso cenário”, afirma.

A cantora Isah Bueno, de 38 anos, teve boas experiências com o FESTCAR. Ela participou de uma das edições cantando em dupla, e em outra fez parte de um trio, que foi o vice-campeão na categoria Popular, com a música ‘Sozinho’. “Também cantei sozinha na Categoria Sertanejo e fiquei em 6º lugar, porém teve empate, e por critério de idade fiquei em 7º, cantando ‘Yolanda’”.

FESTCAR foi o ponto chave para araucarienses seguirem carreira na música
Foto: Divulgação. O trio de Isah Bueno foi vice-campeão em uma das edições.

Isah admite que tinha grandes expectativas de conquistar uma boa colocação, porém teve a humildade de assumir que Araucária tem muitos talentos e tinham artistas de fora que também eram muito bons. “O pensamento era ficar entre os 10 classificados para a final, que naquela época já era uma grande vitória. Lembro que decidi participar para mostrar meu trabalho para o povo da nossa cidade e encontrar amigos e parceiros de trabalho. Me preparei bastante, os ensaios eram diários”, revela a cantora, que já participava de eventos particulares, cantava na igreja e em retiros.

Após participar do FESTCAR, a cantora afirma que a vontade de melhorar aumentou, bem como o desejo de seguir carreira na música. “É um grande incentivo, principalmente para quem está começando. Participar do retorno do festival não é o meu objetivo no momento. Porém, posso mudar de ideia até lá. Mas com certeza vou prestigiar e incentivar amigos que irão participar. Nós precisamos saber aplaudir os outros para um dia ser aplaudido”, salientou.

Jonas Souto, 49 anos e Joel Elias da Costa, 51 anos, sempre cantaram em dupla e hoje estão entre os principais nomes do cenário musical de Araucária e região. Eles participaram do FESTCAR em 2012, última edição realizada antes do período de ‘hibernação’. Não foram campeões, mas comemoraram o 6º lugar na categoria Interpretação, cantando as músicas ‘Saudade’ de Cristian e Ralf, e ‘Tem que ser você’ de Victor e Léo.

FESTCAR foi o ponto chave para araucarienses seguirem carreira na música
Foto: Divulgação. Jonas & Joel cantaram na última edição do FESTCAR.

“Não vencemos, mas foi emocionante ver o povo torcer e cantar com a gente, deu aquele famoso ‘frio na barriga’. Nos inscrevemos porque o festival de Araucária já havia conquistado notoriedade na cena musical e representava uma vitrine para os cantores. Para encarar o palco, realizamos muitos ensaios e nos empenhamos para entregar uma boa atuação para o nosso público apoiador e para quem não conhecia nosso trabalho”, afirmam os cantores.

Antes mesmo de participar do FESTCAR, a dupla Jonas & Joel já tinha uma carreira sólida, de muitos anos de estrada. “Apesar da nossa vivência com os palcos, o festival foi uma experiência única, e lembro que na época nos ajudou a fechar alguns contratos para cantarmos em shows particulares e alguns eventos”, declara Jonas. Ele ainda lamentou que a dupla não estará nos palcos do FESTCAR 2025, porque o evento confrontou com outro já confirmado na agenda de shows. “Para as próximas edições vamos nos preparar com antecedência”, promete.

Eva Maria Coller, 77 anos, é um ícone da música em Araucária. Ela canta desde os cinco anos de idade e participou pela primeira vez do FESTCAR em 1988, na categoria Interpretação Popular, onde cantou a música ‘Amanhã Talvez’. Eva não conseguiu classificação naquele ano, mas em 2010 venceu na categoria Interpretação Popular entre os candidatos de Araucária.

FESTCAR foi o ponto chave para araucarienses seguirem carreira na música
Foto: Divulgação. Eva Coller foi campeã entre candidatos de Araucária em 2010.

“Sempre gostei de cantar e o festival foi o meio que achei de extravasar e até avaliar meu talento. No palco me deu dor de estômago, mas foi excitante. Eu já cantava em programas de rádio, mas depois do festival fiz muitas viagens, cantando pelo nosso Paraná. Obtive muitos primeiros lugares cantando em festivais de fora, como o de Mangueirinha, Rio Azul, Rebouças, Cantagalo e tantos outros”, relembra.

Eva Coller disse que não vai participar como concorrente do FESTCAR 2025, mas confessa que se sentiria honrada em fazer uma participação especial.

Edição n.º 1478.