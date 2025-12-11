A maior festa do comércio de Araucária está de volta! A FESTCOM 2025 começa na próxima sexta-feira (12) e vai até domingo (14), no Parque Cachoeira, com estandes dos comércios, praça de alimentação, apresentações culturais, presença do Papai Noel e sorteio de brindes. O evento, que teve sua última edição realizada em 2014, é organizado pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA), com apoio da Prefeitura Municipal, Sebrae e Jornal O Popular.

Na sexta-feira (12) os estandes e a praça de alimentação começam a funcionar a partir das 18h. A abertura oficial do evento acontece às 19h30, na área de exposições, e às 20h haverá apresentação da Banda da Guarda Municipal. No sábado (13), os estandes e a praça de alimentação também abrem às 10h, e das 17h30 às 19h30 acontece a chegada do Papai Noel na área de exposições.

No domingo (14), os estandes e a praça de alimentação abrem às 10h, das 16h30 às 18h30 tem a presença do Papai Noel na área de exposições, às 19h haverá apresentação da Carreta Natal Mágico e às 20h acontecem os sorteios. A festa encerra às 22h nos três dias.

Para o presidente da ACIAA, Aécio Novitski, a retomada da FESTCOM é uma grande oportunidade para o comércio de Araucária. “No próximo final de semana, no Parque Cachoeira, vamos mostrar a força dos nossos empreendedores e a importância do setor para o desenvolvimento da cidade. Convidamos a população para prestigiar a área de estandes e todas as atrações, e claro, fortalecer quem movimenta nossa economia”, afirma.

Programação de shows
Palco Tindiquera

Sexta-feira (12)
Alysson B.P. – logo após a
abertura oficial

Sábado (13)
18h às 19h – Ricardo Soares
19h30 às 21h30 – Valter Kaiser

Domingo (14)
17h às 18h – Vini Souza
18h às 19h – Taís Arurora
20h às 22h – Rhuan Soares

Edição n.º 1495.