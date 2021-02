Festinha particular no bairro Iguaçu acaba com anfitriões detidos

Compartilhe esta notícia

A madrugada de sábado, 7 de fevereiro, foi bastante agitada em Araucária, com registros de inúmeras ocorrências de perturbação de sossego, aglomerações de pessoas e desobediência às determinações sanitárias contra a Covid-19. Uma das situações mais críticas aconteceu por volta das 4 horas, quando a Polícia Militar recebeu denúncias de vizinhos de um sobrado localizado na avenida Archelau de Almeida Torres, no bairro Iguaçu, devido ao som muito alto e a presença de pessoas alcoolizadas no local. A equipe se deslocou para verificar a denúncia, e antes mesmo de chegar ao endereço, conseguiu ouvir de longe o barulho.

A viatura ligou o sinal luminoso e visual para tentar fazer com que as pessoas saíssem de dentro do imóvel. Após aproximadamente 10 minutos tentando contato, a PM não obteve resposta. Uma equipe subiu a escada de acesso ao sobrado e por mais alguns minutos chamou pelos moradores, até bater na porta e ser atendida por dois homens, visivelmente embriagados. Quando os policiais tentavam explicar a situação, diante da denúncia de vizinhos, os dois interromperam e exigiram um mandado, afirmando a todo instante que a polícia não poderia fazer nada sem o referido documento. Ainda assim a equipe tentou conversar e explicar que ali estava havendo uma situação de flagrante por perturbação de sossego. Os dois se negaram a baixar o som, e acabaram recebendo voz de prisão. Nesse momento, ficaram furiosos e investiram contra a equipe, que precisou utilizar técnicas de defesa pessoal para imobilizá-los.

Outra viatura veio em apoio e somente assim foi possível conter os dois e algemá-los. O equipamento de som acabou sendo apreendido e a dupla foi conduzida para a Delegacia de Polícia, algemada, porque mesmo dentro da viatura, continuava a ameaçar os policiais. E foi assim que a festinha particular começou em um sobrado, mas acabou no xilindró.

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021