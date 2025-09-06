Anote aí na sua agenda! No domingo, 07 de setembro, o Movimento de Casais Santa Terezinha promove um festival de prêmios no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, e está convidando a população de Araucária para participar. O festival começa às 13h30 e terá como primeiro prêmio o valor de R$7mil (divididos em 3 batidas), o segundo será de R$2mil (divididos em 3 batidas), o terceiro R$500 (divididos em 3 batidas).  

Serão 20 rodadas no total e mais três rodadas extras, com diversos prêmios em dinheiro e ótimos brindes. As cartelas custam R$6 ou, levando 4, paga R$20. Além disso, durante o festival acontece o sorteio da rifa do pirulito premiado, com mais de 10 prêmios. Os participantes ainda poderão saborear tortas, salgados e bebidas, que serão vendidos durante o evento.

O Salão Paroquial do Santuário fica na rua Dr Júlio Szymanski, 46, Centro. 

Outro festival de prêmios que acontece no domingo é o da Capela São Vicente de Paulo, no Camundá. O evento começa às 13h30, com venda de doces, salgados, chope e bebidas em geral, e ainda o jogo de argolas.

O primeiro prêmio será de R$4.500, o segundo de R$1.000, o terceiro de R$500, com outras 20 rodadas normais e duas rodadas extras. As cartelas serão vendidas a R$6 cada uma, ou se levar 4, paga R$20. 

Ainda no Camundá, a comunidade vai comemorar o dia de São Vicente de Paulo – 27 de setembro, com um jantar dançante, que acontece após a celebração da Missa das 18h30. O jantar começa às 20h e às 22h inicia o baile com o Grupo Chamamento.

Os convites para o jantar custam R$60 (adultos), R$30 (crianças de 6 a 12 anos), e R$15 (ingressos só para o baile)

Edição n.º 1481.