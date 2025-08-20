No sábado, 9 de agosto, o Colégio Estadual Professora Marilze da Luz Brand, foi palco do Festival da Palavra, evento que homenageou os povos indígenas, reconhecendo e valorizando suas histórias, suas culturas e sua resistência. O tema também está vinculado às propostas da Base Comum Curricular do Paraná e do Projeto Político Pedagógico do colégio, que coloca no currículo a valorização da cultura e saberes científicos dos povos indígenas do Brasil, de forma que ocorra interdisciplinarmente durante a execução dos projetos pedagógicos escolares.

Durante o festival, escola e comunidade desfrutaram de momentos preciosos de troca de conhecimentos culturais e científicos relacionados aos povos indígenas. A apresentação do teatro de sombras, de filmes de curta-metragem, salas temáticas – a exemplo da sala sensorial com exploração da química e botânica indígena, oficina de cinema e apresentação musical, emocionaram os pais, professores e estudantes. As homenagens também vieram em forma de pinturas de corpos e caracterização dos estudantes.

“A profundidade na produção dos trabalhos apresentados demonstrou alto nível de iniciação à pesquisa científica, tanto na língua portuguesa, quanto nas línguas indígenas do Paraná, como por exemplo a exploração dos vocabulários tupi-guarani, kaigang e xetá no cotidiano dos paranaenses. O festival ainda contou com apresentações de poesias da Gabriela Rocha, integrante do grupo ‘Slam das Gurias’ e dos estudantes criativos, que mostraram suas habilidades dentro do tema proposto”, comentou a professora Daniely Oliveira.

Edição n.º 1478.